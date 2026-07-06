Carreta com bloco de pedra ornamental tomba na Dutra e motorista fica preso às ferragens em Resende

Uma carreta que transportava um bloco de dolamita tombou no fim da tarde de domingo (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu por volta das 17h, na altura do km 334, no distrito de Engenheiro Passos, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, provocando o tombamento do veículo.

Com o impacto, o bloco de dolamita, que pesa várias toneladas, atingiu a mureta central, quebrando a estrutura. Parte da carga se desprendeu e caiu na pista no sentido São Paulo, enquanto a maior parte do bloco permaneceu sobre a pista no sentido Rio de Janeiro, causando interdição parcial da via.

Ainda segundo a PRF, o motorista ficou preso às ferragens da cabine e foi resgatado por equipes da CCR RioSP. Ele sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde do paciente não foi divulgado.

Foto: Divulgação/PRF