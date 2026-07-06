Homem é preso após ameaçar companheira com arma, fugir da PM e cair de moto durante perseguição em Vassouras

Um homem foi preso na noite de domingo (dia 5) por porte ilegal de arma de fogo no bairro Massambará, em Vassouras. A ocorrência foi registrada por policiais do 10º BPM após denúncia de violência doméstica envolvendo ameaça com arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido ameaçada de morte pelo companheiro, que estaria armado e teria apontado um revólver em sua direção. A ação teria sido interrompida pela mãe da mulher e o suspeito fugiu do local em uma motocicleta.

Durante patrulhamento na região, os policiais localizaram o suspeito em via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir em alta velocidade, mas perdeu o controle da motocicleta em uma estrada não pavimentada e caiu. Em seguida, tentou escapar a pé, mas acabou sendo alcançado e detido.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, da marca Smith & Wesson, com seis munições intactas. O homem sofreu ferimentos na queda e foi levado ao Hospital Universitário de Vassouras, onde recebeu atendimento médico.

Após ser liberado, ele foi encaminhado à 95ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com base no Estatuto do Desarmamento, e permaneceu preso.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: Divulgação