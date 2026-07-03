PF prende motorista com cerca de 60 kg de maconha em Piraí

A Polícia Federal prendeu um motorista de caminhão que transportava cerca de 60 kg de maconha. A ação ocorreu no município de Piraí.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) abordaram o veículo e tiveram êxito em localizar cerca de 60 kg de maconha, fracionados em tabletes e acondicionadas em embalagens ocultas no interior do veículo, em uma tentativa de dificultar sua detecção durante inspeções.

A carga de entorpecentes era proveniente do estado de São Paulo e tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro dominadas por facções criminosas.

A ação está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 (STF), com foco na desarticulação logística e financeira de organizações criminosas. As operações priorizam o bloqueio de rotas estratégicas utilizadas para o tráfico de drogas e armas, inclusive quando destinadas ao abastecimento de áreas sob influência criminosa.

O preso, a carga de entorpecentes apreendida e o veículo foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Após as formalidades de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PF