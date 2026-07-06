Violência: Criança de 5 anos morre e outras duas ficam feridas em ataque a tiros em praça de Paraty

Uma criança de 5 anos morreu e outras duas pessoas – uma menina de 4 anos e um adolescente de 15 – ficaram feridas durante um ataque a tiros registrado na noite de domingo (dia 5), em Paraty, na Costa Verde. O crime aconteceu por volta das 20h30, em uma praça do bairro Pantanal, onde diversas crianças brincavam.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente relatou que estava no local quando criminosos chegaram em um veículo, desembarcaram e efetuaram diversos disparos em sua direção. Os tiros acabaram atingindo também as duas crianças que estavam próximas.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Hugo Miranda. O menino de 5 anos, identificado como José Heitor Dias Cerqueira, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. O adolescente permanece internado, consciente e com estado de saúde estável. Até o momento, o hospital não divulgou informações sobre o estado de saúde da menina de 4 anos.

Após o ataque, policiais militares foram acionados pelo hospital para verificar a entrada das vítimas baleadas. Equipes da perícia realizaram os primeiros levantamentos na praça em busca de evidências que possam ajudar na identificação dos autores e na elucidação da motivação do crime.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. Como medida de segurança, a Polícia Civil reforçou a vigilância no hospital para garantir a integridade dos sobreviventes e colher novos depoimentos assim que houver autorização médica.

O caso é investigado pela 167ª Delegacia de Polícia de Paraty. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do ataque permanece desconhecida.