Idoso fica ferido após perder o controle da motocicleta e cair na Dutra, em Resende

Um motociclista de 61 anos ficou ferido após sofrer uma queda na tarde de domingo (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente ocorreu por volta das 12h30, na altura do km 334, no distrito de Engenheiro Passos, no sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. Em seguida, a motocicleta foi para o acostamento, derrapou e o condutor caiu.

A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma equipe de resgate da CCR RioSP, sendo encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde do idoso não foi divulgado.

Foto: Divulgação/PRF