Ilha Grande entra em ranking das 50 melhores ilhas do mundo para visitar em 2026

A Ilha Grande foi eleita a 13ª melhor ilha do mundo para visitar em 2026, segundo ranking divulgado pelo site especializado em turismo Enjoy Travel. O destino fluminense aparece entre 50 ilhas de diferentes continentes selecionadas pela publicação, que levou em consideração avaliações de viajantes nas redes sociais e a análise da equipe editorial.

Na descrição do ranking, a Ilha Grande é apresentada como um dos destinos naturais mais preservados do Brasil, com extensa área de Mata Atlântica, praias de águas cristalinas e rica biodiversidade. O levantamento destaca ainda a proibição da circulação de veículos na ilha, característica apontada como um diferencial por proporcionar uma experiência mais tranquila e integrada à natureza.

Outro aspecto ressaltado pela publicação é o compromisso com a conservação ambiental, considerado um dos fatores que tornam a ilha uma referência em turismo sustentável.

O reconhecimento foi comemorado pela Prefeitura de Angra dos Reis. Em nota, o prefeito Cláudio Ferreti afirmou que a classificação reflete os investimentos realizados na estruturação do setor turístico.

“Recebemos com muita alegria a notícia de que a Ilha Grande está entre as melhores ilhas do mundo. Esse reconhecimento internacional mostra que estamos no caminho certo, investindo na estruturação do turismo, na modernização dos serviços, na organização logística e em iniciativas que tornam Angra dos Reis e a Ilha Grande destinos cada vez mais inteligentes, sustentáveis e preparados para receber visitantes do mundo inteiro”, declarou.

O subprefeito da Ilha Grande, Marc Olichon, também destacou a importância do reconhecimento para os moradores e para as ações de preservação desenvolvidas na região.

“Para quem vive na Ilha Grande, essa escolha tem um significado muito especial. Nós conhecemos de perto a riqueza da nossa natureza, das nossas praias, trilhas e da Mata Atlântica preservada. Ver esse patrimônio sendo reconhecido internacionalmente nos enche de alegria e reforça nosso compromisso de continuar cuidando da ilha, oferecendo uma boa experiência aos visitantes sem renunciar à preservação ambiental”, afirmou.

Considerada um dos principais destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro, a Ilha Grande reúne dezenas de praias, trilhas, cachoeiras e unidades de conservação ambiental, atraindo visitantes brasileiros e estrangeiros durante todo o ano.

Foto: Divulgação PMAR