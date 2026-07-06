Vale Social: Piraí ganha nova unidade de atendimento para pessoas com deficiência e pacientes com doenças crônicas

A partir desta segunda-feira (06/07), moradores de Piraí passam a contar com uma nova unidade de atendimento do Vale Social, localizada noTerminal Rodoviário Thereza Bastos Muller, fruto da parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da cidade. A iniciativa amplia o alcance do benefício concedido pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), que garante gratuidade nos ônibus intermunicipais, metrô, trens e barcas para pessoas com deficiência e pacientes em tratamento contínuo de doenças crônicas, passando a incluir também o transporte intramunicipal.

No espaço, inaugurado na sexta-feira (03), serão realizados serviços de cadastramento, renovação, atualização cadastral e orientações, com funcionamento ao lado do Tarifa Legal, programa municipal de tarifa reduzida.

Com a adesão de Piraí, sobe para 27 o número de prefeituras conveniadas para atendimento aos beneficiários, incluindo Barra Mansa, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paty do Alferes, Piraí, Queimados, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, São Gonçalo, Saquarema, Seropédica e Valença.

Antes da mudança, a operação ocorria no espaço da Fundação Leão XIII, no Centro Comercial, com uma média de cerca de 30 atendimentos semanais. Com a alteração, a expectativa é aumentar o número em aproximadamente 50%. Atualmente, há 171 mil cartões do Vale Social unificados. Nos últimos três meses, foram registradas, em média, mais de 2 milhões de transações com o benefício.

-A parceria com a Prefeitura de Piraí representa um avanço importante, porque aproxima o serviço da população, amplia a capacidade de atendimento e ainda integra o benefício estadual ao transporte intramunicipal. O objetivo é facilitar o acesso das pessoas com deficiência e dos pacientes em tratamento contínuo aos serviços essenciais, reduzindo barreiras de deslocamento e promovendo mais inclusão e qualidade de vida -, destacou a secretária de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem.

A nova unidade vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Praça da Independência n 01, Box 1,Terminal Rodoviário Thereza Bastos Muller, Centro.

Quem tem direito ao Vale Social

Criado pela Lei Estadual nº 4.510/2005, o Vale Social atende pessoas com deficiência (física, sensorial ou intelectual) e pacientes em tratamento contínuo em unidades públicas ou conveniadas ao SUS, mediante comprovação médica da necessidade de deslocamento.

O benefício assegura gratuidade no transporte público estadual — incluindo ônibus intermunicipais, metrô, trens e barcas — para pessoas com deficiência e pacientes em tratamento contínuo de doenças crônicas, cuja interrupção possa representar risco à saúde.