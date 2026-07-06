18.6 C
V Redonda
segunda-feira, julho 6, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Polícia Polícia Civil apreende pistola calibre .45 durante investigação de violência doméstica em...

Polícia Civil apreende pistola calibre .45 durante investigação de violência doméstica em Floriano

Por
FOLHA DO ACO
-

A Polícia Civil apreendeu uma pistola calibre .45 e 19 munições durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na tarde desta segunda-feira (dia 6), no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma mulher procurar a delegacia na madrugada de segunda-feira para denunciar que havia sido agredida e ameaçada pelo namorado, de 40 anos. A vítima também informou que o suspeito mantinha uma arma de fogo em casa.

Com base nas informações apresentadas, a autoridade policial solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado e cumprido ainda durante a tarde.

Durante a operação, os policiais localizaram uma pistola calibre .45 acompanhada de 19 munições. O investigado apresentou documentação referente ao armamento e foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A arma foi apreendida e as investigações continuam para apurar as circunstâncias da denúncia de violência doméstica e verificar se houve a prática de outros crimes relacionados ao caso.

Foto: Divulgação

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.