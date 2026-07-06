Polícia Civil apreende pistola calibre .45 durante investigação de violência doméstica em Floriano

A Polícia Civil apreendeu uma pistola calibre .45 e 19 munições durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na tarde desta segunda-feira (dia 6), no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma mulher procurar a delegacia na madrugada de segunda-feira para denunciar que havia sido agredida e ameaçada pelo namorado, de 40 anos. A vítima também informou que o suspeito mantinha uma arma de fogo em casa.

Com base nas informações apresentadas, a autoridade policial solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado e cumprido ainda durante a tarde.

Durante a operação, os policiais localizaram uma pistola calibre .45 acompanhada de 19 munições. O investigado apresentou documentação referente ao armamento e foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A arma foi apreendida e as investigações continuam para apurar as circunstâncias da denúncia de violência doméstica e verificar se houve a prática de outros crimes relacionados ao caso.

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