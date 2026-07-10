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Ex-vereador Valnei Saturno morre aos 71 anos em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Morreu nesta sexta-feira (dia 10), aos 71 anos, o ex-vereador de Volta Redonda Valnei Bitencourt, mais conhecido como Valnei Saturno. Ele estava internado no Hospital São João Batista. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada pelo deputado estadual Jari de Oliveira, que lamentou a perda em nota oficial. “Valnei foi uma pessoa íntegra, generosa e profundamente comprometida com a nossa cidade e com as pessoas. Nossa equipe perde um grande companheiro, e eu perco um amigo que fará muita falta”, destacou o parlamentar.

O velório será realizado neste sábado (dia 11), a partir das 7h, no Cemitério Portal da Saudade. O sepultamento está marcado para as 11h, no mesmo local.

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