Corpo de influenciadora será sepultado nesta segunda-feira em Volta Redonda

O corpo da influenciadora digital Thaís Lopes de Moura, de 31 anos, será sepultado na manhã desta segunda-feira (dia 13), em Volta Redonda. O velório acontece até às 22h deste domingo (dia 12) e o enterro será realizado às 10h, no Cemitério Portal da Saudade.

Thaís morreu na madrugada, após um grave acidente de motocicleta na Via Sérgio Braga, no bairro Conforto. Ela estava na garupa de uma moto conduzida pelo namorado, de 22 anos. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista, mas a influenciadora não resistiu aos ferimentos. O condutor permaneceu em observação médica.

Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local do acidente, a cena já havia sido desfeita, o que dificultou os primeiros levantamentos. Em depoimento, o motociclista afirmou que se lembra apenas de trafegar pela via e, em seguida, viu a companheira caída no chão. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Moradora do bairro Água Limpa, Thaís era conhecida nas redes sociais, onde reunia mais de 63 mil seguidores no Instagram. Horas antes do acidente, ela havia participado de uma festa julina e compartilhado momentos do evento com os seguidores.

Após a confirmação da morte, familiares, amigos e seguidores prestaram homenagens nas redes sociais, lamentando a perda precoce e destacando o carisma da influenciadora.

Foto: Reprodução/Instagram