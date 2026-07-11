Revitalização do Jardim dos Inocentes atrasa mais de dois meses e recebe dois aditivos

Anunciada pela Prefeitura de Volta Redonda como uma das principais intervenções urbanísticas da Vila Santa Cecília, a revitalização do Jardim dos Inocentes já acumula mais de dois meses de atraso em relação ao cronograma inicialmente previsto.

Nesta semana, o governo municipal divulgou que as obras seguem avançando e estão na fase final de execução.

O que não foi informado é que, conforme as placas instaladas no próprio canteiro, os serviços tiveram início em 5 de janeiro deste ano e deveriam ser concluídos em quatro meses, ou seja, no início de maio. Para permitir a continuidade da intervenção, o contrato firmado entre o município e a empresa Renascer Empreendimentos e Construções, sediada em Casimiro de Abreu, recebeu dois termos aditivos de prorrogação de prazo.

O primeiro foi assinado em 23 de abril, poucos dias antes do término do cronograma original. O segundo ocorreu em 26 de junho. Segundo o Palácio 17 de Julho, as alterações contratuais ocorreram em razão da inclusão de novos itens no projeto.

Idealizada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, a revitalização abrange uma área de aproximadamente 11,6 mil metros quadrados e prevê melhorias de infraestrutura, paisagismo, acessibilidade e valorização cultural.

Projeto

Entre as intervenções previstas estão a substituição do calçamento perimetral, implantação de novo piso intertravado, recomposição de áreas verdes, instalação de iluminação em LED e câmeras de monitoramento, além da criação de elementos arquitetônicos e turísticos, como o Muro do Amor, um painel de boas-vindas e um monumento em homenagem ao urbanista Attilio Corrêa Lima.

De acordo com a administração municipal, os operários realizam atualmente os últimos ajustes no calçamento, manutenção das canaletas e construção de pontos de acessibilidade. A prefeitura também informou que cerca de 90% do sistema de iluminação já foi concluído, incluindo a instalação de refletores e postes balizadores.

Apesar disso, a questão da segurança no entorno do Jardim dos Inocentes também tem gerado preocupação. Na quinta-feira (dia 9), em entrevista ao programa Dário de Paula, o prefeito Neto (PP) informou que precisou intervir junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) após receber reclamações relacionadas à situação da área.

Questionado sobre o risco de a revitalização seguir o mesmo caminho da obra da Rua 33, também na Vila Santa Cecília, que enfrentou atrasos e sucessivas intervenções, Neto descartou a possibilidade. “Não vai demorar não, está acabando”, afirmou o chefe do Executivo.

Em nota divulgada pela prefeitura, o secretário Sérgio Sodré destacou que o Jardim dos Inocentes é um espaço estratégico por estar situado em uma região que concentra equipamentos culturais, instituições de ensino e estabelecimentos comerciais.

“Queremos aprimorar esse jardim, que já é muito especial, para que mais pessoas possam ocupá-lo como espaço de convivência e lazer. Em breve, vamos entregar à população uma área de lazer renovada e moderna, que contribuirá ainda para fortalecer o turismo em nossa cidade”, declarou Sodré.

Apesar do otimismo do governo municipal, a administração municipal ainda não divulgou uma nova data oficial para a conclusão das obras e reabertura do espaço. Enquanto isso, um dos mais tradicionais pontos de convivência da Vila permanece fechado à população mais de dois meses após o prazo inicialmente previsto.