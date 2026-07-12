Furlani entrega praça revitalizada no Santa Rosa e inaugura o primeiro Parquinho Pet de Barra Mansa

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, entregou na manhã deste sábado (dia 11), a revitalização completa da Praça Professora Jandira Reis de Oliveira, no bairro Santa Rosa, marcando também a inauguração do primeiro Parquinho Pet do município. A nova estrutura oferece um ambiente moderno e acolhedor para toda a família. A área recebeu recuperação da infraestrutura, nova pintura, paisagismo renovado, brinquedos infantis, caixa de areia e uma área exclusiva para cães, equipada com obstáculos e circuitos de recreação. Os serviços foram executados pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), em parceria com o Saae-BM.

Durante a cerimônia, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância do investimento para a qualidade de vida da população. Segundo ele, a iniciativa amplia as opções de lazer e convivência e reforça o compromisso com a valorização dos espaços públicos.

– Estamos entregando um espaço completamente renovado, preparado para receber crianças, jovens, adultos e, pela primeira vez em Barra Mansa, também os nossos pets. O primeiro Parquinho Pet representa um novo olhar sobre os espaços públicos, fortalecendo a convivência entre as famílias e incentivando o cuidado com os animais. Essa praça passa a ser um modelo de revitalização que queremos levar para outros bairros da cidade, embora aqui seja ponto de encontro para moradores de toda a nossa cidade – destacou Furlani.

O prefeito também adiantou que o próximo passo é a revitalização da Praça Dom Sebastião Leme, no bairro Saudade, que pretende entregar durante as comemorações dos 100 anos da tradicional Festa de Santo Antônio, valorizando um dos espaços mais simbólicos da história do município.

A programação contou ainda com atividades recreativas para as crianças e momentos de integração entre as famílias e seus animais de estimação. Entre os tutores estava Ana Paula Ferreira, com a cadela Mel. “A praça ficou linda e muito mais acolhedora. Agora temos um espaço seguro para passear com nossos animais e aproveitar momentos em família. É uma conquista importante para o bairro e para quem ama os pets”, comemorou.

A solenidade de reinauguração também reuniu secretários municipais, vereadores, servidores e moradores de diversos bairros, entre eles o secretário da SMMU, Fanuel Faria; a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; o presidente da Câmara, vereador Paulo Sandro; os vereadores Eduardo Pimentel, Jefferson Mamede, Elias da Corbama, Marquinho Pitombeira, Gustavo Gomes, Everton Pésão, Bruno Oliveira e Paulo Chuchu.

Fotos: Chico de Assis