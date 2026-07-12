Prefeitura de VR adia licitação de R$ 7,1 milhões para compra de móveis após contestação ao edital

A Prefeitura de Volta Redonda suspendeu uma licitação estimada em R$ 7,1 milhões destinada à compra de móveis para o Gabinete de Estratégia Governamental (GEGov), secretarias municipais, autarquias e fundos públicos. O pregão presencial, inicialmente marcado para o dia 26 de junho, foi adiado por tempo indeterminado após a apresentação de dois pedidos de impugnação ao edital. O valor máximo previsto para a contratação consta do próprio edital da licitação.

O certame previa o registro de preços para aquisição de dezenas de itens de mobiliário, incluindo mesas, armários, cadeiras, gaveteiros, racks e outros equipamentos destinados à estrutura administrativa do município. O edital estabelece que a futura ata atenderia não apenas ao GEGov, mas também às demais secretarias, autarquias e fundos municipais, com vigência prevista de 12 meses.

Em aviso publicado pela Central-Geral de Compras, a administração municipal informou que a suspensão ocorreu “em razão da apresentação de dois pedidos de impugnação ao edital”. Segundo o comunicado, o adiamento foi necessário para permitir a análise técnica dos questionamentos e verificar a necessidade de eventuais alterações no instrumento convocatório.

“Em razão da apresentação de dois pedidos de impugnação ao Edital, e visando assegurar a adequada análise dos questionamentos suscitados, bem como a eventual necessidade de promover ajustes no instrumento convocatório, fica adiado sine die o presente certame”, diz o documento.

Ainda de acordo com a Prefeitura, uma nova data para realização da licitação será divulgada somente após a conclusão da análise das impugnações e das providências consideradas cabíveis.

Critérios

O edital previa julgamento pelo critério de menor preço por item, na modalidade pregão presencial, e autorizava ampla concorrência entre empresas interessadas. O documento também estabelecia que, caso uma impugnação fosse acolhida, seria necessária a publicação de uma nova data para realização do certame.

A suspensão ocorre em um momento em que a administração municipal planejava uma das maiores compras de mobiliário dos últimos anos. Embora a licitação ainda não tenha sido concluída e o valor represente apenas a estimativa máxima da futura contratação, o montante chama atenção pelo volume de recursos previsto para equipar os órgãos da administração municipal.

Até o momento, a Prefeitura não divulgou o teor dos pedidos de impugnação nem informou quais pontos do edital estão sendo questionados pelas empresas interessadas em participar da disputa.