27.8 C
V Redonda
domingo, julho 12, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Prefeitura de VR adia licitação de R$ 7,1 milhões para compra de...

Prefeitura de VR adia licitação de R$ 7,1 milhões para compra de móveis após contestação ao edital

Por
FOLHA DO ACO
-

A Prefeitura de Volta Redonda suspendeu uma licitação estimada em R$ 7,1 milhões destinada à compra de móveis para o Gabinete de Estratégia Governamental (GEGov), secretarias municipais, autarquias e fundos públicos. O pregão presencial, inicialmente marcado para o dia 26 de junho, foi adiado por tempo indeterminado após a apresentação de dois pedidos de impugnação ao edital. O valor máximo previsto para a contratação consta do próprio edital da licitação.

O certame previa o registro de preços para aquisição de dezenas de itens de mobiliário, incluindo mesas, armários, cadeiras, gaveteiros, racks e outros equipamentos destinados à estrutura administrativa do município. O edital estabelece que a futura ata atenderia não apenas ao GEGov, mas também às demais secretarias, autarquias e fundos municipais, com vigência prevista de 12 meses.

Em aviso publicado pela Central-Geral de Compras, a administração municipal informou que a suspensão ocorreu “em razão da apresentação de dois pedidos de impugnação ao edital”. Segundo o comunicado, o adiamento foi necessário para permitir a análise técnica dos questionamentos e verificar a necessidade de eventuais alterações no instrumento convocatório.

“Em razão da apresentação de dois pedidos de impugnação ao Edital, e visando assegurar a adequada análise dos questionamentos suscitados, bem como a eventual necessidade de promover ajustes no instrumento convocatório, fica adiado sine die o presente certame”, diz o documento.        

Ainda de acordo com a Prefeitura, uma nova data para realização da licitação será divulgada somente após a conclusão da análise das impugnações e das providências consideradas cabíveis.

Critérios

O edital previa julgamento pelo critério de menor preço por item, na modalidade pregão presencial, e autorizava ampla concorrência entre empresas interessadas. O documento também estabelecia que, caso uma impugnação fosse acolhida, seria necessária a publicação de uma nova data para realização do certame.

A suspensão ocorre em um momento em que a administração municipal planejava uma das maiores compras de mobiliário dos últimos anos. Embora a licitação ainda não tenha sido concluída e o valor represente apenas a estimativa máxima da futura contratação, o montante chama atenção pelo volume de recursos previsto para equipar os órgãos da administração municipal.

Até o momento, a Prefeitura não divulgou o teor dos pedidos de impugnação nem informou quais pontos do edital estão sendo questionados pelas empresas interessadas em participar da disputa.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.