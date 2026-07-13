Adolescente é apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Piraí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no domingo (dia 12) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Jaqueira, em Piraí. A ação foi realizada por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do patrulhamento da 5ª Companhia do 10º BPM, após uma denúncia recebida pelo telefone 190.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes seguiram até a Rua C para verificar a informação sobre a venda de drogas na localidade. No endereço, dois suspeitos foram abordados. Durante a ação, o adolescente tentou fugir e arremessou uma sacola plástica contendo pinos com cocaína, mas foi alcançado pelos policiais.

Ainda segundo a PM, um jovem de 23 anos permaneceu no local e informou que havia mais entorpecentes em sua residência, alegando que o material pertencia ao adolescente. Com a autorização para entrada no imóvel, os policiais encontraram mais três embalagens com a mesma substância.

Ao todo, foram apreendidos 52,5 gramas de cocaína, distribuídas em 17 embalagens plásticas, além de um celular Samsung A15, que estava danificado.

Os envolvidos foram encaminhados para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí. Após análise da autoridade policial, o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao artigo 33 da Lei de Drogas e permaneceu apreendido, à disposição da Justiça. Já o jovem de 23 anos foi ouvido como testemunha e liberado.

A droga foi encaminhada para perícia, que confirmou se tratar de cocaína. Segundo a Polícia Militar, o adolescente possui antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

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