Jovem é morto a tiros em Itatiaia; Polícia Civil investiga o caso

Um jovem de aproximadamente 20 anos foi assassinado a tiros na noite de domingo (dia 12), na Rua Juliana Campos Neves, na localidade conhecida como Linha Velha, em Itatiaia. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e apura se o crime tem relação com o tráfico de drogas.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi surpreendida por homens que passaram pelo local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos. Quando equipes policiais chegaram à cena do crime, o jovem já estava sem vida.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para exames de necropsia.

Os suspeitos fugiram logo após o ataque e, até o momento, não foram localizados. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

O caso foi registrado na Delegacia de Itatiaia, que conduz as investigações para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias da execução.