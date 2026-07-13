Fotógrafo Jacy Menezes morre aos 85 anos em Volta Redonda

Morreu na tarde de domingo (dia 12), aos 85 anos, o fotógrafo Jacy Coimbra Menezes, em Volta Redonda. Ele estava internado no Hospital do Retiro e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Natural de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, Jacy nasceu em 25 de junho de 1941 e se mudou para Volta Redonda em 1976, quando veio trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ao longo dos anos, tornou-se uma figura bastante conhecida na cidade, especialmente por sua atuação como assessor legislativo na Câmara Municipal, onde conquistou amigos e deixou a marca da dedicação, do respeito e da cordialidade.

Apaixonado por fotografia, Jacy transformou o hobby em uma forma de preservar a história e o cotidiano de Volta Redonda. Com um olhar atento e sensível, registrou paisagens, eventos e momentos marcantes da cidade. Em 2019, realizou na Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) a exposição “Volta Redonda que Amamos”, reunindo imagens de sua autoria. Ao longo dos anos, também promoveu outras exposições fotográficas.

O corpo de Jacy Menezes está sendo velado no Portal da Saudade. O sepultamento também acontecerá no local, mas, até a publicação desta matéria, o horário ainda não havia sido definido.

Foto: Reprodução