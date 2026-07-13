Motociclista fica ferido após bater em caminhonete parada no acostamento da Dutra em Itatiaia

Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira (dia 13) após colidir na traseira de uma caminhonete que estava parada no acostamento da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O acidente aconteceu por volta das 8h12, na altura do km 325 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta, uma Yamaha FZ15 Fazer ABS, com placa de Resende, bateu em uma Toyota Hilux, com placa de Curitiba (PR), que estava estacionada no acostamento.

Os ocupantes da caminhonete não se feriram. Já o motociclista foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária CCR e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende com ferimentos. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Foto: Divulgação/PRF