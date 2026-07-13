19.4 C
V Redonda
segunda-feira, julho 13, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região Motociclista fica ferido após bater em caminhonete parada no acostamento da Dutra...

Motociclista fica ferido após bater em caminhonete parada no acostamento da Dutra em Itatiaia

Por
FOLHA DO ACO
-

Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira (dia 13) após colidir na traseira de uma caminhonete que estava parada no acostamento da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O acidente aconteceu por volta das 8h12, na altura do km 325 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta, uma Yamaha FZ15 Fazer ABS, com placa de Resende, bateu em uma Toyota Hilux, com placa de Curitiba (PR), que estava estacionada no acostamento.

Os ocupantes da caminhonete não se feriram. Já o motociclista foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária CCR e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende com ferimentos. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Foto: Divulgação/PRF

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.