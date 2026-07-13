PRF apreende carga de medicamentos e anabolizantes escondida em ônibus na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (dia 13), uma grande quantidade de medicamentos, substâncias para emagrecimento e anabolizantes de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no Brasil. A ação aconteceu no km 282 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa.

Segundo a PRF, durante uma fiscalização de rotina, os agentes abordaram um ônibus de viagem de cor amarela que seguia no sentido Rio de Janeiro. O motorista informou que o coletivo vinha do Paraguai e transportava seis passageiros que haviam realizado compras no país vizinho.

Durante a inspeção no interior do ônibus, os policiais desconfiaram da bagagem de um dos passageiros, que continha apenas a base de um ventilador de torre. Ao aprofundarem as buscas, localizaram no compartimento de bagagens a caixa correspondente ao eletrodoméstico.

No lugar do ventilador, a caixa escondia centenas de frascos e ampolas de medicamentos e substâncias com importação restrita ou proibida sem autorização dos órgãos competentes. Foram apreendidas 110 caixas de TG, totalizando 440 ampolas; 30 caixas de Durateston, com 30 ampolas; e 22 caixas de Retatrutide, somando 28 ampolas.

Ainda de acordo com a PRF, o passageiro inicialmente demonstrou vínculo com a bagagem, mas depois negou ser o proprietário do material. Nenhum outro produto irregular foi encontrado com os demais ocupantes do ônibus.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa. O caso foi registrado, em tese, como crime contra a saúde pública, além de contrabando e/ou descaminho. O ônibus, os medicamentos apreendidos e os envolvidos foram levados à delegacia para as providências legais.