Homem é preso em flagrante por furto a centro cultural em Barra do Piraí

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (dia 13), em Barra do Piraí, suspeito de furtar bens públicos do Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, localizado na região central do município.

De acordo com a Polícia Civil, assim que tomou conhecimento do crime, uma equipe da 88ª Delegacia de Polícia iniciou diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado ainda no Centro da cidade e preso em situação de flagrante.

Segundo a corporação, o homem possui diversos antecedentes por crimes contra o patrimônio e já teve passagens pelo sistema prisional.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente o caso e recuperar os objetos furtados. A corporação destacou que a rápida identificação e prisão do suspeito reforçam o compromisso com a proteção do patrimônio público e o combate aos crimes dessa natureza no município.

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