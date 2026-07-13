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Tande Vieira inaugura base do Segurança Presente e reforça segurança pública em Resende

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FOLHA DO ACO
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Começou a operar nesta segunda-feira (dia 13) a primeira base do programa Segurança Presente em Resende. Instalada na Rua Saulo Rachid, no bairro Campos Elíseos, na altura da saída da Ponte Nilo Peçanha (Ponte Velha), a unidade passa a reforçar o patrulhamento no Centro Histórico, Campos Elíseos, Rodoviária Velha e entorno ampliando a presença das forças de segurança em uma das regiões de maior circulação de pessoas da cidade.

Em Resende, o programa contará com um efetivo de cerca de 20 policiais militares por dia, além de seis motocicletas, quatro viaturas e uma van. A base funcionará diariamente, das 8h às 20h, com foco no policiamento preventivo e no combate aos pequenos delitos na região central. O Segurança Presente também conta com assistentes sociais, que atuarão no encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade para a rede municipal de acolhimento.

Durante a inauguração, o prefeito Tande Vieira destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para a implantação do programa e agradeceu o apoio do governador Ricardo Couto e do secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

“O Segurança Presente é mais um passo importante dentro do nosso planejamento para avançar na segurança pública em Resende. Quero agradecer ao governador Ricardo Couto e ao secretário coronel Sylvio Guerra pela sensibilidade de entenderem a importância desse equipamento para a nossa cidade. A base vai reforçar o patrulhamento no Centro Histórico, Campos Elíseos, Rodoviária Velha e em áreas de grande movimentação, além de permitir que o efetivo da Polícia Militar e da Guarda Municipal seja direcionado para outras regiões do município. É um trabalho de integração entre as forças de segurança que fortalece a prevenção, melhora a sensação de segurança e traz mais tranquilidade para a nossa população”, afirmou o prefeito.

A implantação do Segurança Presente faz parte da estratégia da Prefeitura de Resende de ampliar a integração entre as forças de segurança e fortalecer as ações de prevenção à criminalidade. Com a nova base, a expectativa é aumentar a sensação de segurança para moradores, comerciantes e visitantes, além de otimizar a atuação das equipes em diferentes regiões da cidade.

A chegada do programa acontece em um momento positivo para a segurança pública do município. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado do Rio de Janeiro, divulgados no fim de 2025, Resende registrou queda de 45% nos homicídios dolosos, alcançando o menor índice desde 2003, quando a série histórica começou a ser medida. O município também apresentou as menores taxas de tentativas de homicídio e de roubo de veículos desde o início do monitoramento, além de não registrar nenhum caso de sequestro ou sequestro-relâmpago ao longo do ano. O levantamento aponta ainda redução nos crimes contra o patrimônio, nos roubos a transeuntes, estabelecimentos comerciais e aparelhos celulares.

Nesse cenário, o Segurança Presente chega para consolidar os avanços conquistados, reforçando o policiamento de proximidade justamente nas áreas de maior circulação de pessoas e concentração do comércio, contribuindo para uma cidade cada vez mais segura.

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