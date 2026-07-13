Andrey Dias é o novo reforço do Voltaço

O Volta Redonda Futebol Clube acertou a contratação do atacante Andrey Dias, de 24 anos. O jogador assinou contrato com o Esquadrão de Aço até o fim da temporada 2026.

Revelado pelo Nova Iguaçu, o jogador acumula passagens pelas categorias de base de Ponte Preta, Vasco da Gama e Fortaleza. No futebol profissional, defendeu o Nova Iguaçu e, mais recentemente, o Sergipe, onde foi campeão sergipano de 2026 e eleito o melhor atacante da competição.

Andrey chega ao Esquadrão de Aço para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Mário Jorge na sequência do Campeonato Brasileiro Série C.

O atacante falou sobre a chegada ao Voltaço, destacou a recepção do elenco e afirmou que chega motivado para ajudar a equipe na busca pelos objetivos na Série C.

“Fui recebido muito bem pelos meus companheiros. É claro que já cheguei no meio da temporada e já tenho objetivo a conquistar, que é a classificação e, se Deus quiser, o tão sonhado acesso. Espero poder ajudar todos os meus companheiros. Pode esperar de mim muita garra, muita vontade de vencer e de buscar a classificação. Se Deus quiser, também muitos gols para ajudar a nossa equipe e o Voltaço a alcançar o objetivo maior, que é a Série B do Campeonato Brasileiro”, destacou o atacante.

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