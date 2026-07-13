Ação conjunta das polícias prende suspeito de tráfico e apreende adolescente com drogas em Barra Mansa

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (dia 13) resultou na prisão de um homem de 24 anos e na apreensão de um adolescente de 16 anos por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após um trabalho de monitoramento realizado com o auxílio de um drone, que identificou um ponto de venda de entorpecentes na região dos prédios do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida.

Com as informações levantadas, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT-2) da Polícia Militar realizaram uma ação no local. Ao perceberem a chegada dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados após buscas no interior de um dos prédios.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 142 pinos de cocaína e dois rádios transmissores que, segundo a investigação, eram utilizados para a comunicação entre integrantes do tráfico.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem preso possui quatro anotações criminais por tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Após os procedimentos na delegacia, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico e será apresentado ao Ministério Público, que adotará as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre tráfico de drogas e outros crimes podem ser feitas de forma anônima à 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa pelo WhatsApp (24) 99931-8181. O sigilo é garantido.