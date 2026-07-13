Volta Redonda abre inscrições para Colônia de Férias de Inverno

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está com inscrições abertas para a Colônia de Férias de Inverno. Para participar, os responsáveis pelas crianças e adolescentes interessados devem procurar um dos 11 locais onde acontecem as atividades até quinta-feira, dia 16, nos horários: das 8h às 11h, e das 14h às 17h, para preencher a ficha de inscrição.

O público-alvo da Colônia de Férias da Smel, realizada entre os dias 20 e 24 de julho, é formado por crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade. Nove ginásios poliesportivos vão sediar as atividades: São Geraldo, Santa Cruz, Santo Agostinho, Siderlândia, Três Poços, Vila Rica/Tiradentes, 249, Açude e Retiro, além da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no Voldac, e o campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

No período da manhã, das 8h às 11h, participam crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos; e a tarde, das 13h30 às 16h30, será voltada para crianças dos 6 aos 9 anos. A programação inclui atividades recreativas, gincanas, jogos, oficinas de dança e capoeira. Durante a Colônia de Férias de Inverno, as crianças e adolescentes recebem lanche diariamente.

“A Colônia de Férias é um projeto pensado com muito carinho para garantir que nossas crianças e adolescentes tenham um recesso escolar ativo, seguro e com oportunidades de convivência. Nosso objetivo é oferecer lazer de qualidade e incentivar a prática esportiva”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Fotos: Arquivo/Cris Oliveira.