Polícia Civil apreende mais de 800 pinos de cocaína em Barra Mansa; suspeito com 22 anotações criminais é preso

Uma operação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (dia 13) resultou na apreensão de 800 pinos de cocaína, um quilo da droga e na prisão de um homem de 29 anos apontado pelas investigações como gerente do tráfico de drogas no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

De acordo com a 90ª Delegacia de Polícia, a ação foi realizada após trabalho de inteligência que identificou o suspeito realizando movimentação típica do tráfico e entrando em um imóvel com uma mochila.

Ao perceber a chegada das equipes, o homem tentou fugir em direção ao Rio Paraíba do Sul e chegou a se lançar na água. No entanto, um cerco realizado por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar impediu a fuga, permitindo sua captura.

Durante as diligências, os policiais retornaram ao imóvel onde o suspeito havia entrado e encontraram um quilo de cocaína acondicionado em um saco plástico, além de 800 pinos da droga já prontos para a venda e outros mil pinos plásticos vazios, utilizados para embalar entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, o preso possui 22 anotações criminais, com registros por crimes como homicídio, tráfico de drogas e receptação.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e combater o tráfico de drogas na região.

O homem será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.