Disque Denúncia procura suspeito de matar e ocultar corpo de namorada em Miguel Pereira

O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (dia 13), um cartaz para auxiliar nas investigações sobre o assassinato da estudante de História Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, encontrada morta e parcialmente enterrada em uma propriedade às margens da RJ-115, no bairro Ramada, em Miguel Pereira. O principal suspeito do crime é Marlon Souza da Silva, namorado da vítima, de 27 anos, que é considerado foragido da Justiça.

Bianca, moradora do bairro Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, estava desaparecida desde o início de julho. Embora o registro oficial do desaparecimento tenha sido feito na segunda-feira (dia 6), familiares informaram que ela não era vista desde o dia 4.

De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na noite anterior ao desaparecimento, Bianca esteve na região da Pedra do Sal, no Centro do Rio, acompanhada do suspeito. Em seguida, os dois seguiram para uma hospedagem por aplicativo, localizada na Rua do Ouvidor.

Imagens de câmeras de segurança mostram o casal chegando ao local na manhã de 5 de julho. Já por volta de 0h12 do dia seguinte, Bianca aparece retornando sozinha ao prédio e entrando no elevador. Pouco depois, o suspeito surge correndo atrás dela e sobe até o terceiro andar. Horas mais tarde, ele é visto deixando o apartamento sozinho, levando malas. Às 3h07, as imagens registram o momento em que ele sai do imóvel carregando o corpo da vítima, aparentemente inconsciente, até um veículo, seguindo em direção a Miguel Pereira.

O corpo foi encontrado na última sexta-feira (dia 10) por um trabalhador que realizava serviços de manutenção em uma área de manejo de gado. Durante a limpeza do terreno, ele percebeu um monte de galhos, folhas, troncos e terra e, ao se aproximar, identificou parte de um pé exposto. A Polícia Civil foi acionada e, após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Com base nas provas reunidas, a DDPA solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O pedido foi aceito pelo Plantão Judiciário, e ele é considerado foragido.

O Disque Denúncia pede a colaboração da população com informações que possam levar à localização do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.