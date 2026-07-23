Gisele tem lei sancionada que incentiva o empreendedorismo feminino em Volta Redonda

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, sancionou a lei de autoria da vereadora Gisele Klingler (PSB) que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Feminino. Publicada como Lei Municipal nº 6.843, a iniciativa tem como objetivo apoiar, capacitar e fomentar iniciativas econômicas lideradas por mulheres, ampliando sua participação no mercado de trabalho e fortalecendo o setor produtivo do município.

A nova legislação prevê ações voltadas à capacitação técnica e gerencial de mulheres empreendedoras, ao incentivo à criação e ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres, além da promoção de iniciativas que ampliem a autonomia financeira, a geração de renda e a inclusão produtiva feminina.

“Ficamos muito felizes com a sanção desse importante projeto para as mulheres de Volta Redonda. Sabemos que empreender ainda é um desafio maior para muitas mulheres, que enfrentam dificuldades de acesso ao crédito, à capacitação e às redes de apoio. Nosso objetivo é criar mecanismos que fortaleçam essas empreendedoras, gerem oportunidades e contribuam para o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou Gisele.

A lei também prevê a realização de campanhas de conscientização sobre a importância do empreendedorismo feminino para o desenvolvimento econômico e social, além de estimular parcerias entre o poder público, instituições de ensino, entidades empresariais e organizações da sociedade civil para ampliar as oportunidades de qualificação e acesso à informação.

Para a vereadora, incentivar o empreendedorismo feminino é uma forma de promover desenvolvimento com mais igualdade e criar oportunidades para que mais mulheres conquistem sua independência financeira.

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