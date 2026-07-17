Engavetamento entre seis veículos provoca 8 km de congestionamento na Dutra, em Barra Mansa

Um engavetamento envolvendo seis veículos causou a interdição parcial da Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta sexta-feira (dia 17), em Barra Mansa. O acidente aconteceu no km 274, no sentido São Paulo, e envolveu três veículos de carga e três automóveis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. Como a ocorrência não teve vítimas, os motoristas foram orientados a registrar a Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) pela internet.

Para desobstruir a pista, um guincho pesado da concessionária foi acionado. Por volta das 10h30, a faixa da esquerda foi liberada para a passagem dos veículos, permitindo a liberação parcial do tráfego.

Apesar da liberação de meia pista, o acidente provocou cerca de 8 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo. O fluxo segue lento no trecho, enquanto os trabalhos de remoção dos veículos são concluídos.

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