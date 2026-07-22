CBSI abre vaga para operador de equipamentos pesados em Volta Redonda

A Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI) está com processo seletivo aberto para a contratação de Operador de Equipamentos Pesados em Volta Redonda. A oportunidade é destinada a profissionais com experiência na função e disponibilidade de horário.

O profissional será responsável por operar equipamentos como escavadeira, retroescavadeira, pá carregadeira, mini carregadeira (Bobcat) e mini escavadeira. Também fazem parte das atribuições a realização de inspeções básicas nas máquinas, a movimentação de materiais e o cumprimento das normas de segurança.

Para participar da seleção, é necessário ter experiência anterior na função e disponibilidade para atuar nos horários definidos pela empresa.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail trabalheconosco@cbsi.com.br, informando o nome da vaga no assunto da mensagem.