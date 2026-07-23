Pré-candidatos coronéis Menezes e Henrique promovem bate-papo sobre Segurança Pública em Volta Redonda neste domingo

A segurança pública será o tema central de um encontro que acontece no próximo domingo (26 de julho), às 10h, em Volta Redonda. O evento reunirá o Coronel Menezes, pré-candidato a deputado estadual, e o Coronel Henrique, pré-candidato a deputado federal, para um bate-papo aberto com moradores da cidade.

O encontro será realizado na Rua 1, nº 111, Loteamento Mariana Godoy, no bairro Aero Clube, e tem como objetivo ouvir a população e discutir propostas voltadas ao fortalecimento da segurança pública, prevenção da criminalidade, valorização das forças de segurança e políticas públicas para ampliar a sensação de segurança da comunidade.

A iniciativa pretende aproximar os participantes das principais demandas da população, criando um espaço para diálogo sobre os desafios enfrentados na área da segurança e possíveis caminhos para enfrentá-los.

De acordo com os organizadores, o evento é aberto ao público e convida moradores de Volta Redonda e região a participarem da conversa, contribuindo com sugestões e questionamentos sobre um dos temas mais importantes para a qualidade de vida da população.

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