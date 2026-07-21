Moradores denunciam insegurança e cobram providências para situação sob viaduto na Ponte Alta

Motoristas, pedestres, comerciantes e moradores que circulam diariamente pela Rodovia Sérgio Braga, nas proximidades do terminal rodoviário da Ponte Alta, em Volta Redonda, afirmam viver sob constante sensação de insegurança devido à presença de usuários de drogas que se abrigam na parte inferior do Elevado Presidente Castelo Branco.

Segundo relatos, o problema começou no início deste ano. Desde então, o número de pessoas ocupando o local teria aumentado gradativamente, acompanhado pelo acúmulo de lixo e entulho, além de episódios de consumo de drogas, brigas, furtos e invasões de residências. “Começou com duas ou três pessoas e foi aumentando cada vez mais. Hoje, a situação está fora de controle. Já tivemos invasões de residências, pessoas usando drogas na porta de casas e até mesmo nas proximidades da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (5ª DPJM), localizada na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, na Ponte Alta”, relatou um morador, que preferiu não se identificar.

De acordo com ele, uma ação de limpeza foi realizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Serviços Públicos e de Ordem Pública, no mês de abril. No entanto, cerca de uma semana após a retirada do entulho, o grupo teria retornado ao local.

Os moradores afirmam ainda que a situação tem se agravado nos últimos meses. Segundo relatos à Folha do Aço, funcionários de estabelecimentos da região teriam sido seguidos e ameaçados ao deixarem o trabalho durante a noite, enquanto diversos furtos e invasões de imóveis vêm sendo registrados. “Somente nesta semana foram registradas três invasões aqui na rua. Nesta madrugada, um homem permaneceu cerca de meia hora em uma casa que está para ser alugada e levou tudo o que conseguiu. Acionamos a Polícia Militar e outros órgãos, mas quando as equipes chegaram, ele já havia fugido”, contou outro morador.

Ainda segundo os relatos, os pedidos de ajuda às autoridades vêm sendo feitos desde o início do ano, mas, até o momento, nenhuma solução definitiva teria sido adotada.

Moradores da Ponte Alta defendem medidas estruturais para impedir a ocupação do espaço sob o viaduto, além de ações integradas envolvendo assistência social e segurança pública. “A gente não está falando de pessoas em situação de rua que apenas utilizam o local para dormir. O problema envolve consumo de drogas, furtos e sensação permanente de insegurança. Entendemos que a situação já ultrapassou a esfera social e passou a ser uma questão de segurança pública”, afirmou um comerciante.

Vereador também denuncia situação

Nas redes sociais, o vereador Renan Cury (PP) também se manifestou sobre o problema nesta terça-feira (dia 21). Em publicação, o parlamentar denunciou o estado das calçadas do Elevado Presidente Castelo Branco, que liga os bairros Ponte Alta e Siderlândia, além de episódios recorrentes de vandalismo e furtos de materiais públicos.

“A população não aguenta mais. Já pedimos providências por diversas vezes. Os moradores da Ponte Alta têm convivido diariamente com o medo. Fica aqui mais um apelo: a Ponte Alta e adjacências precisam voltar a ter paz”, escreveu o vereador, que integra a base de apoio ao prefeito Neto (PP) na Câmara Municipal.

Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria Municipal de Ordem Pública ainda não haviam se manifestado sobre as denúncias apresentadas pelos moradores. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.