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Encontro de Ferreomodelismo fortalece a rota turística Ipiabas–Conservatória e reúne grande público

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FOLHA DO ACO
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O distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, recebeu na manhã desse sábado (dia 18) o 4º Encontro de Ferreomodelismo, consolidando o evento como uma das atrações do calendário turístico da região.

A edição deste ano reuniu expositores de diversas cidades do país, apaixonados pelo universo ferroviário e um público superior ao registrado em 2025, reforçando o crescimento da iniciativa e seu potencial para impulsionar o turismo no Vale do Café.

Além das tradicionais maquetes, locomotivas e cenários ferroviários em miniatura, o evento contou com atrações paralelas, como a participação do Clube de Aeromodelismo de Volta Redonda e do Encontro de Carros Antigos de Barra do Piraí, ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes durante toda a manhã.

A programação teve o apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Estiveram presentes a prefeita Katia Miki, o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, e o assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo, Wanderson Farias, representando a Setur-RJ. Também participou o organizador do encontro, Carlos Carrera, responsável pela realização do evento.

A prefeita Katia Miki destacou que iniciativas como essa fortalecem o turismo e valorizam a história da região. “O crescimento do evento demonstra o potencial de Ipiabas para receber atrações que unem cultura, lazer e desenvolvimento econômico, fortalecendo cada vez mais a rota turística entre Ipiabas e Conservatória.”

Representando a Secretaria de Estado de Turismo, Wanderson Farias enfatizou a importância da integração entre os municípios do Vale do Café. “A conexão entre Ipiabas e Conservatória fortalece uma das rotas turísticas mais importantes do estado, e eventos como este ajudam a atrair novos visitantes e divulgar o potencial da região.”

Com o sucesso da quarta edição, o Encontro de Ferreomodelismo reafirma seu papel na valorização da memória ferroviária e no fortalecimento do turismo em Barra do Piraí, consolidando Ipiabas como um dos principais destinos de eventos do Vale do Café.

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