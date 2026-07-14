Barra Mansa abre processo seletivo com 97 vagas temporárias na Assistência Social

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), abre nesta quinta-feira (dia 16) as inscrições para um processo seletivo simplificado com 97 vagas temporárias destinadas ao fortalecimento da rede municipal de assistência social. As inscrições seguem até sexta-feira (dia 17) e serão realizadas exclusivamente de forma presencial.

As oportunidades são para os cargos de assistente social, pedagogo(a), vigia patrimonial, orientador social com atuação nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centro POP, orientador social da SEAS e meio oficial.

Os profissionais selecionados atuarão nos equipamentos da rede socioassistencial, reforçando as equipes responsáveis pelo atendimento à população e pela execução de serviços e programas de proteção social desenvolvidos pelo município.

As inscrições serão realizadas das 8h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, Centro, próximo à Prefeitura. Os candidatos deverão apresentar toda a documentação exigida no edital.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, destacou que o processo seletivo integra as ações de fortalecimento da política pública de assistência social em Barra Mansa.

“A contratação desses profissionais permitirá ampliar nossa capacidade de resposta às demandas da população e garantir a continuidade dos serviços oferecidos pelo município.”, afirmou.

O edital reúne o número de vagas por cargo, os requisitos para participação, a documentação exigida, os critérios de classificação, o cronograma e as demais etapas do processo seletivo. A orientação é que os candidatos leiam atentamente o documento antes de efetuar a inscrição, verificando todas as exigências para a função pretendida e providenciando a documentação necessária.

O edital completo pode ser consultado pelo link: https://drive.google.com/file/d/1lnucaK3crU1Z-PAZXjmykQ1fIOEW89aO/view?usp=drivesdk

Outras informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Fotos: Divulgação