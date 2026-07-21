Eleições do Sindicato dos Metalúrgicos começam e seguem até quinta-feira

Teve início nesta terça-feira (dia 21) o processo eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que definirá a diretoria responsável pela condução da entidade nos próximos anos. A votação prossegue até quinta-feira (dia 23), das 7h às 18h, em diversos pontos distribuídos pela base sindical.

Logo nas primeiras horas do pleito, o atual presidente do sindicato e candidato à reeleição pela Chapa 1, Odair Mariano, compareceu para votar e destacou a importância da participação dos trabalhadores no processo eleitoral.

“Hoje é um dia muito importante para a nossa categoria. O Sindicato é patrimônio dos trabalhadores, e é através do voto que fortalecemos a democracia, a representatividade e a luta por mais conquistas. Convido cada associado apto a votar a exercer esse direito e ajudar a construir o futuro da nossa entidade”, afirmou.

Na sequência, o diretor financeiro da entidade, Alex Clemente, também participou da votação e reforçou o chamado para que os metalúrgicos compareçam às urnas.

“A participação de cada associado fortalece o Sindicato e demonstra o compromisso da categoria com uma entidade cada vez mais transparente, representativa e preparada para defender os direitos dos trabalhadores”, disse.

Para facilitar o acesso dos associados, foram disponibilizados postos de votação na sede do sindicato, em Volta Redonda, e nas unidades de Barra Mansa e Resende, além de urnas instaladas em grandes empresas da região, como CSN, Volkswagen, Nissan, ArcelorMittal e Saint-Gobain. O processo também conta com urnas itinerantes, que percorrem outras empresas da base de representação da entidade.

Milhares de associados estão aptos a participar da eleição, considerada um dos principais momentos da vida sindical da categoria metalúrgica no Sul Fluminense. A expectativa é de que a votação ocorra de forma tranquila até o encerramento do pleito, na próxima quinta-feira.