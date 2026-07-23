Foragido por associação ao tráfico é capturado próximo à Rodoviária de Volta Redonda

O sistema de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da tecnologia de reconhecimento facial, contribuiu para a prisão de um foragido da Justiça na manhã desta quinta-feira (dia 23). A ocorrência foi registrada nas proximidades da Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, durante uma ação de agentes da Operação Segurança Presente.

A equipe da operação foi acionada após o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) emitir um alerta, indicando a presença de um homem com mandado de prisão em aberto. De posse das informações, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o suspeito.

Após a abordagem e a confirmação da identidade, o homem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (DP), no bairro Aterrado, onde foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado evadido do sistema prisional e possuía mandado de prisão relacionado ao crime de associação para o tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Segurança Presente.