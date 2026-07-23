PF investiga desvio de computadores e veículos da Receita Federal em operação no Rio e Angra dos Reis

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (dia 23), a Operação Backdoor com o objetivo de apurar um esquema de desvio de bens pertencentes ao patrimônio da Receita Federal. A ação contou com o apoio da corregedoria do órgão.

Nas diligências realizadas hoje, policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão nos bairros de Brás de Pina, Senador Camará e Guaratiba, no município do Rio de Janeiro, e no bairro Encruzo da Enseada, localizado em Angra dos Reis/RJ.

As investigações tiveram início a partir de notícia-crime encaminhada pela Receita Federal, que apontou indícios da subtração de cerca de 300 computadores e cinco aparelhos de refrigeração pertencentes ao patrimônio da instituição, avaliados em cerca de R$ 350 mil.

A ação também busca esclarecer o desaparecimento de veículos do pátio do órgão e a eventual destinação desses bens a terceiros mediante uso de termos de doação fraudados.

Segundo as investigações, os bens teriam sido subtraídos por meio de um esquema que contaria com o envolvimento de um servidor público cedido à Receita Federal e de integrantes de uma Organização Social (OSCIP).

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que possam ser revelados no curso das apurações.

O nome da operação faz referência à expressão em inglês “Backdoor” (“porta dos fundos”), em alusão ao modo como a maior parte dos bens eram retirados por uma saída localizada aos fundos do edifício da Receita Federal.

Foto: Divulgação/PF