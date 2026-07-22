Em reunião no Palácio do Planalto, Stellantis informa investimento de R$ 30 bilhões no Brasil, entre 2025 e 2030, e ampliação de empregos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta quarta-feira (dia 22) de reunião com o CEO e diretor executivo da Stellantis, Antonio Filosa, na qual foi apresentado um plano de investimentos R$ 30 bilhões no Brasil, entre 2025 e 2030, em novos produtos, tecnologias e ampliação da geração de empregos, tanto nas fábricas quanto na cadeia de fornecedores. Também foi anunciado a contratação de 2 mil novos empregados como resultado dos investimentos e da ampliação da produção no Brasil.

A empresa compra, anualmente, cerca de R$ 60 bilhões em insumos de fornecedores brasileiros, reforçando o impacto da indústria automotiva na economia nacional. A companhia informou que 95% da produção é nacional. Todo o aço, plástico e componentes químicos utilizados nos veículos são fornecidos por empresas brasileiras, enquanto motores e transmissões são produzidos pela própria montadora no país.

NOVA INDÚSTRIA — A Nova Indústria Brasil (NIB) foi citada na reunião como estratégia para fortalecer uma indústria inovadora, sustentável, competitiva e voltada à exportação. Além disso, foi ressaltado que a reforma tributária deve impulsionar o setor industrial ao eliminar a cumulatividade de créditos tributários e desonerar integralmente os investimentos e as exportações.

NOVOS EMPREGOS — Em relação a contratação de 2 mil novos empregados como resultado dos investimentos e da ampliação da produção no Brasil, 1,5 mil serão novas vagas em Betim (MG) e outras 500 no Rio de Janeiro, impulsionadas pela produção do modelo Avenger, que será fabricado pela primeira vez no estado. Atualmente, a Stellantis emprega cerca de 35 mil trabalhadores no Brasil e estima que sua cadeia de fornecimento gere outros 350 mil postos de trabalho.

A expansão da operação também deve gerar cerca de 20 mil novos empregos em toda a cadeia produtiva. A ampliação da capacidade industrial inclui a implantação do segundo turno na unidade do Rio de Janeiro e do terceiro turno na fábrica de Betim.

Participaram da reunião:

● Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República;

● Vice-Presidente da República Geraldo Alckmin;

● Ministra da Casa Civil, Miriam Belchior;

● Ministro da Fazenda, Dario Durigan;

● Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa;

● CEO e Diretor Executivo da Stellantis, Antonio Filosa;

● Presidente da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola;

● Vice-Presidente Global de Relações Institucionais e Comunicação Corporativa, Clara Ingen-Housz;

● Vice-Presidente Sênior de Relações Governamentais América do Sul, Marcio de Lima Leite;

● Vice-Presidente AI Transformation América do Sul, Erica Schwambach;

● Vice-Presidente de Relações Governamentais Brasil, Antonio Sergio Martins Mello;

● Diretor de Relações Governamentais, Pedro Rubião.

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