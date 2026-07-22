Sessão Solene marca os 72 anos de Volta Redonda com entrega de títulos de cidadania

A Câmara Municipal de Volta Redonda realizou, na noite de segunda-feira (dia 20), uma Sessão Solene em comemoração aos 72 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento, realizado no Teatro Municipal Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no bairro Laranjal, reuniu autoridades, familiares e convidados para a entrega dos Títulos de Cidadania Volta-redondense a personalidades que se destacam pelos serviços prestados à cidade.

Entre os homenageados esteve o professor Leonardo Gonçalves, que recebeu a honraria por indicação do vereador Gemilson Sukinho. Natural de Vassouras, Leonardo chegou a Volta Redonda com apenas sete dias de vida e construiu sua trajetória pessoal e profissional no município.

Antes de ingressar na educação, trabalhou como metalúrgico na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Posteriormente, tornou-se professor de História e Geografia e, atualmente, leciona no Colégio Estadual Piauí Brasil-França. Também atua como Agente Regional da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), contribuindo para a formação de professores e para o fortalecimento de práticas educacionais inclusivas.

Ao comentar a homenagem, o vereador Gemilson Sukinho destacou a contribuição do educador para o município. “Uma justa homenagem a quem dedicou sua vida à educação e ao desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

Emocionado, Leonardo Gonçalves agradeceu o reconhecimento e reforçou sua ligação com Volta Redonda. “Obrigado pelo carinho. Sou grato à cidade de Volta Redonda, que me acolheu e me formou. Esse reconhecimento somente me dá mais força para continuar ajudando no crescimento da nossa linda cidade. Volta Redonda é meu lar”.

Outra homenageada da noite foi a tenente-coronel Amanda Neves Ferreira, atual comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Volta Redonda. Ela assumiu recentemente o comando da unidade após dois anos à frente do 33º BPM, em Angra dos Reis.

Durante sua gestão em Angra, o município registrou os menores índices de criminalidade desde 2003 nos quatro principais indicadores monitorados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP): letalidade violenta, roubo de veículos, roubo de rua e roubo de carga, resultado que marcou sua atuação na segurança pública do estado.

A cerimônia integrou a programação oficial de aniversário de Volta Redonda e reconheceu cidadãos que, em diferentes áreas de atuação, contribuem para o desenvolvimento e a história do município.

Foto: Evandro Freitas