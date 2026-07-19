Identificado motociclista que morreu em acidente com caminhão na Dutra, em Piraí; sepultamento será no Portal da Saudade

Foi identificado como Ricardo Lozada dos Santos, de 57 anos, o motociclista que morreu em um acidente na manhã deste domingo (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A colisão envolvendo a motocicleta e um caminhão aconteceu nas proximidades da saída 258, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ricardo foi encontrado já sem vida no local.

O acidente mobilizou equipes de resgate e provocou a interdição parcial da pista, com o trânsito fluindo em meia pista durante o atendimento da ocorrência. Equipes da CCR RioSP prestaram apoio, enquanto agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil realizaram os procedimentos de investigação e a perícia. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a PRF, a ocorrência também desencadeou um segundo acidente no sentido oposto (São Paulo) da Dutra. Por volta das 11h20, no mesmo km, devido à curiosidade dos motoristas, houve um engavetamento envolvendo quatro veículos, resultando em dez pessoas feridas.

O velório de Ricardo Lozada dos Santos será realizado nesta segunda-feira (dia 20), no Portal da Saudade, em Volta Redonda, onde também ocorrerá o sepultamento. O horário das cerimônias ainda não foi informado.