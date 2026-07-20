PSD oficializa a candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado do Rio

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, nesta segunda-feira (dia 20), a candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado do Rio de Janeiro. Na convenção realizada na sede do PSD, em Botafogo, na Zona Sul, também foram confirmados os nomes de Jane Reis como candidata à vice-governadora (MDB), do deputado federal Pedro Paulo como postulante ao Senado, além dos candidatos a deputado estadual e federal.

– Esta convenção representa a esperança do início de um novo ciclo de desenvolvimento para o estado do Rio. Ela reúne um grupo de pessoas que não pensa igual, mas que tem uma mesma missão: recuperar nosso estado e devolver a ele o lugar que merece no nosso país. Muito mais do que a definição de uma candidatura, hoje firmamos um compromisso com a reconstrução do Rio de Janeiro. Este grupo que está aqui comigo é de homens e mulheres corajosos, que têm a capacidade de comando e gestão para melhorar a qualidade de vida do nosso povo – na capital, na Baixada e no interior. Este é um grupo que não tem medo de ameaça. Que tem serenidade, firmeza e coragem para enfrentar os criminosos que amedrontam nossas famílias e tiram a tranquilidade da população. Nós formamos uma frente ampla, sem coloração ideológica, que sabe dialogar, que constrói consensos com quem pensa diferente. O estado do Rio tem pressa, e nós estamos prontos para dar início a esse urgente processo de transformação. E eu quero firmar desde já um compromisso com nossos municípios, com nossos prefeitos. O estado do Rio vai deixar de virar as costas para as prefeituras e voltar a ser parceiro de quem está na ponta – afirmou Eduardo Paes.

Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Carlo Caiado foi nomeado presidente de mesa e conduziu a convenção. Prefeitos e prefeitas de diversos municípios fluminenses também estiveram presentes, bem como representantes de partidos que apoiam a chapa do PSD.

– É uma honra muito grande fazer parte desse grande projeto. É um momento histórico e marcante: o projeto de resgate do Rio de Janeiro. Essa nossa aliança é um compromisso desse governo com todas as mulheres, com a Baixada Fluminense, com o interior, com os 92 municípios do estado do Rio. Vamos mostrar que nós temos o único nome capaz de fazer as mudanças de verdade que o estado do Rio precisa. Juntos, faremos o melhor e maior governo do estado do Rio – disse Jane Reis.

– Nós decidimos fazer a convenção do PSD logo no primeiro dia permitido pela Justiça Eleitoral. O Rio de Janeiro tem pressa para que possamos virar a página da maior crise da sua história. Essa aliança foi construída em favor do Rio de Janeiro. Temos uma chapa diversa, com mulheres, pretos, com pessoas com deficiência. Uma chapa que representa a força da cidade, a pujança da Baixada Fluminense e a força do interior. Uma chapa representativa que vai para a rua com gana para que possamos fazer representar com nossos deputados estaduais as mudanças necessárias na Assembleia Legislativa do Estado do Rio e com os deputados federais em Brasília para ajudar o nosso estado – declarou o deputado Federal Pedro Paulo, atual presidente do diretório estadual do PSD no Rio e candidato ao senado.

As convenções partidárias integram o calendário oficial da Justiça Eleitoral e são utilizadas para o lançamento dos candidatos. Após sua realização, os partidos fazem o registro da candidatura na Justiça Eleitoral, tornando-o elegível para as eleições em outubro.

Pelo calendário da Justiça Eleitoral, os partidos podem realizar as convenções entre 20 de julho e 5 de agosto. Os pedidos de registro de candidatura devem ser apresentados até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto.