Obras da Nova Serra das Araras fecham retorno no km 233 da Dutra a partir de 15 de agosto

A partir de 15 de agosto, os motoristas que utilizam o retorno do km 233 da Via Dutra, na Serra das Araras, precisarão usar um novo acesso. A alteração faz parte das obras da Nova Serra das Araras e permitirá a construção de um novo viaduto, além da ligação das novas pistas da rodovia. Segundo a concessionária RioSP, um retorno alternativo será disponibilizado a aproximadamente 180 metros do ponto atual para atender a maior parte dos usuários.

A adequação é necessária para permitir a construção do viaduto de retorno, a conclusão dos dois últimos viadutos das pistas de subida e descida da Serra das Araras e a conexão das novas pistas da rodovia atualmente em operação.

Com o objetivo de minimizar os impactos aos clientes, a RioSP implantará um retorno alternativo para veículos leves e vans, localizado a apenas 180 metros do dispositivo atual. A solução atenderá aproximadamente 85% da demanda existente, garantindo a manutenção da mobilidade na região durante a execução das obras.

É importante destacar que a configuração atual da rodovia será mantida, assegurando as condições de circulação enquanto os trabalhos avançam.

Recentemente, a concessionária liberou o primeiro trecho das novas pistas da Serra das Araras, permitindo que os clientes já experimentem parte das melhorias que integrarão o projeto da Nova Serra das Araras. Atualmente, as obras alcançaram cerca de 78% de avanço físico e seguem em ritmo acelerado, com expectativa de antecipação da entrega.

Considerada uma das maiores obras de infraestrutura rodoviária em andamento no país, a Nova Serra das Araras proporcionará mais fluidez, conforto e segurança aos clientes, ampliando a capacidade da Via Dutra e contribuindo para o desenvolvimento logístico e econômico da região.

Sobre a RioSP

A RioSP, uma empresa Motiva, é responsável pela administração da Via Dutra (BR-116) entre São Paulo e Rio de Janeiro e da Rio-Santos (BR-101), atuando com foco na segurança viária, excelência operacional e melhoria contínua da experiência dos clientes.

Atendimento ao cliente

Os motoristas podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego pelos canais oficiais da RioSP: