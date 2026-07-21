Site da Prefeitura de Volta Redonda é alvo de ataque hacker e exibe mensagem com acusações políticas

O site oficial da Prefeitura de Volta Redonda amanheceu hackeado nesta terça-feira (dia 21). Quem acessou a página inicial do portal encontrou uma mensagem atribuída ao grupo “BL33DR00T”, com acusações de corrupção contra autoridades públicas do Estado do Rio de Janeiro, ameaças de divulgação de supostos dados e ofensas de cunho pessoal.

O conteúdo exibido fazia referência ao ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), Domingos Brazão, preso em 2024, além de citar o ex-governador Cláudio Castro, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o ex-governador Wilson Witzel. O texto também afirmava, sem apresentar qualquer evidência, que os invasores possuíam planilhas, transferências bancárias e mensagens criptografadas relacionadas a um suposto esquema de corrupção.

A mensagem ainda continha ameaças às autoridades, a afirmação de que dados seriam vazados caso o conteúdo fosse removido e uma ofensa de caráter pessoal direcionada a um juiz, além da assinatura do grupo responsável pela invasão.

NOTA

Em nota oficial, a Prefeitura de Volta Redonda informou que identificou a invasão ao portal na manhã desta terça-feira e que, assim que o problema foi constatado, a equipe técnica adotou as medidas necessárias para conter o incidente e iniciou o processo de restabelecimento do funcionamento normal do site.

Segundo a administração municipal, os setores responsáveis pela infraestrutura de tecnologia da informação atuam para normalizar o acesso ao portal o mais rapidamente possível.

A prefeitura também informou que o caso será encaminhado às autoridades competentes para investigação, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo ataque e adotar as medidas legais cabíveis.

Enquanto o site permanece indisponível ou em processo de recuperação, a administração orienta que a população acompanhe as informações oficiais pelos canais da Prefeitura nas redes sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp.