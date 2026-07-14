Voltaço empata com o Figueirense fora de casa

O Volta Redonda FC empatou em 0 a 0 com o Figueirense, na noite desta segunda-feira (dia 13), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Em um duelo equilibrado, as duas equipes criaram oportunidades ao longo dos 90 minutos, mas não conseguiram balançar as redes.

Com o empate, o Esquadrão de Aço soma mais um ponto no Campeonato Brasileiro Série C.

Próximo jogo

O Volta Redonda volta a campo no próximo sábado (25), às 19h, quando recebe o Anápolis no Estádio Raulino de Oliveira, pela sequência do Campeonato Brasileiro Série C.

Fotos: @leopivafoto