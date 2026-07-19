Fatalidade: Criança de 2 anos morre após ser atropelada em Barra do Piraí

Uma criança de apenas dois anos morreu após ser atropelada na manhã deste domingo (dia 19), no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 11h, na Rua Ernando de Souza Leite.

De acordo com informações da Polícia Militar, a motorista, de 28 anos, seguia pela via quando a criança teria surgido repentinamente à frente do veículo, sendo atingida. Após o atropelamento, a própria condutora, com o auxílio de familiares do menino, prestou os primeiros socorros e o levou à Santa Casa.

Apesar do atendimento médico, o menino, identificado como Theo Leal, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Abalada com a ocorrência, a motorista também precisou de atendimento médico antes de comparecer espontaneamente à 88ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

Segundo a polícia, a condutora foi submetida ao teste de alcoolemia, que apresentou resultado negativo. Ela foi autuada por homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime caracterizado quando não há intenção de matar, e foi liberada após prestar depoimento. Conforme a investigação, a motorista possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular, o veículo estava com a documentação em dia e os depoimentos iniciais de testemunhas são compatíveis com a versão apresentada sobre a dinâmica do acidente.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

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