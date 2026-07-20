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Furlani assina ordem de serviço para triplicar capacidade de distribuição de água na Albo Chiesse

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FOLHA DO ACO
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O prefeito Luiz Furlani assinou nesta segunda-feira (dia 20), a ordem de serviço para o início das obras de ampliação da rede de distribuição de água na Avenida Albo Chiesse, no Centro. A intervenção é realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) e tem o objetivo de garantir mais segurança hídrica e qualidade de vida para a população. Ao final dos trabalhos, a via, que é um dos principais corredores viários do município, receberá serviços de recomposição asfáltica.
Durante a assinatura, Furlani destacou que a obra vai triplicar a capacidade de abastecimento, preparando o sistema para atender à demanda atual e ao crescimento da cidade.

“Vamos triplicar a capacidade de distribuição de água, melhorando significativamente o abastecimento para a população. E, após a conclusão dos serviços, faremos toda a recomposição asfáltica, desde a subida do Viaduto Alexandre Fischer até a rotatória do bairro Monte Cristo. É uma obra estruturante, pensada para resolver um problema de forma definitiva. Nossa previsão é entregar tudo até dezembro deste ano”, afirmou o prefeito.

O diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, explicou que a intervenção terá aproximadamente dois quilômetros de extensão. “O projeto contempla a implantação de uma nova adutora, com tubulação de maior diâmetro que a existente, além da construção de duas novas redes de distribuição de água que ficarão sob as calçadas, ampliando a eficiência do sistema. Com uma adutora mais robusta e novas redes de distribuição, teremos um abastecimento mais eficiente, proporcionando mais conforto, bem-estar e qualidade de vida para todos”, ressaltou Zeca.

A iniciativa integra o conjunto de investimentos da administração municipal voltados à modernização da infraestrutura urbana. Durante os trabalhos, a Guarda Municipal estará na via orientando os motoristas.

FOTOS: Gabriel Borges

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