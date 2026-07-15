Pesquisa Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em cenários para a Presidência

A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (dia 15), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando todos os principais cenários da disputa presidencial de 2026 e registrando leve melhora na avaliação do governo. O levantamento ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 28%. Os demais pré-candidatos aparecem bem atrás: Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, Renan Santos (Missão) registra 3% e Romeu Zema (Novo) soma 2%. Outros nomes pontuam entre 0% e 1%, enquanto 11% dos entrevistados se declararam indecisos e 8% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato.

Nas simulações de segundo turno, Lula também venceria todos os adversários testados. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente teria 45%, contra 37% do senador. Em cenários contra Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, o petista também aparece com 45%, mantendo vantagem sobre todos os concorrentes.

O levantamento mostra ainda que 65% dos eleitores afirmam que o voto já está decidido e não deve mudar até as eleições, enquanto 35% dizem que ainda podem mudar de candidato.

Em relação à rejeição, Flávio Bolsonaro lidera entre os pré-candidatos, com 57% dos entrevistados afirmando que o conhecem, mas não votariam nele. Lula aparece com 50% de rejeição, enquanto 47% dizem que conhecem e votariam no atual presidente.

A pesquisa também aponta melhora na avaliação do governo federal. A aprovação pessoal do trabalho de Lula chegou a 48%, contra 47% de desaprovação. Já a avaliação da gestão mostra um empate: 36% consideram o governo positivo, 36% o classificam como negativo e 26% avaliam a administração como regular.

Na área econômica, 43% dos entrevistados disseram que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses, 33% afirmaram que ela permaneceu igual e 20% avaliaram que houve melhora.

As eleições gerais de 2026 estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando os brasileiros irão às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais. Caso nenhum candidato à Presidência ou aos governos estaduais obtenha a maioria absoluta dos votos válidos, o segundo turno será realizado em 25 de outubro, conforme previsto no calendário eleitoral.

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