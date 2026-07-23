Adolescente é morto a tiros na Vila Independência, em Barra Mansa; Polícia Civil investiga possível ligação com crime anterior

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (dia 22), na Rua Manoel Pires, na Vila Independência, em Barra Mansa. O crime aconteceu pouco mais de 24 horas após outro homicídio registrado na mesma via, o que levou a Polícia Civil a investigar uma possível relação entre os casos.

De acordo com o registro policial, o adolescente, identificado como Samuel, foi baleado por volta das 22h e morreu ainda no local. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.

Na tarde de terça-feira (dia 21), o também morador da região Douglas Smith Silva Alves, de 36 anos, havia sido morto a tiros na mesma rua. Além desse homicídio, uma outra pessoa foi baleada na comunidade no mesmo dia.

A principal linha de investigação aponta para uma possível disputa entre facções criminosas atuantes na região, embora a motivação ainda não tenha sido oficialmente confirmada pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), que conduz as investigações.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para os procedimentos de praxe.