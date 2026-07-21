‘EncontrADA Entrelaçamentos’ reúne mulheres na Serrinha do Alambari para quatro dias de oficinas, arte e troca de saberes

A Silo – Arte e Latitude Rural realiza, de 30 de julho a 2 de agosto, a oitava edição da EncontrADA: Entrelaçamentos, encontro feminista interseccional e intergeracional que reúne mulheres, pessoas trans e não binárias na Serrinha do Alambari, em Resende (RJ). Durante quatro dias, a sede da organização e outros espaços do distrito receberão oficinas, conversas, laboratórios, experiências coletivas e programação cultural.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou, em 2025, o maior número de feminicídios de sua série histórica, além do crescimento dos registros de violência psicológica, perseguição e outras formas de violência de gênero. Diante desse cenário de segurança pública, a EncontrADA propõe uma assembleia feminista de inteligência coletiva, com metodologia participativa voltada ao fortalecimento de articulações, à produção de conhecimento compartilhado e à elaboração de estratégias coletivas para enfrentar as violências que avançam sobre os corpos, os territórios e os direitos.

Desde 2012, a EncontrADA reúne pessoas de diferentes gerações, regiões e campos de atuação, como ativistas, pesquisadoras, artistas, educadoras e lideranças comunitárias, para fortalecer vínculos, compartilhar saberes e elaborar estratégias coletivas. Ao longo desses quatro dias, realizaremos momentos de confabulação, laboratórios de criação, oficinas, conversas, apresentações artísticas e espaços de convivência, reunindo pessoas de diferentes gerações, territórios e campos de atuação: camponesas, educadoras, cientistas, artistas, gestoras, pesquisadoras, ativistas, entre outras. Esta edição propõe o conceito de Entrelaçamentos: uma convocação para fortalecer conexões entre diferentes feminismos, movimentos sociais, territórios, saberes ancestrais, práticas comunitárias, arte, tecnologia e justiça socioambiental.

A programação aberta ao público inclui oficinas e atividades sobre fitoterapia caseira, escultura em terra, vídeo-dança, geração cidadã de dados, ginecologia natural, práticas corporais, Ballroom, yoga kemética, construção civil e psicanálise. O encontro também terá oficinas infantis. À noite, o público poderá participar do Cineclube, em 30 de julho; da apresentação do grupo de samba Toque de Dandara com show de prêmios, em 31 de julho; e do Jongo do Quilombo de São José da Serra, em 1º de agosto. A programação cultural também é gratuita e aberta a todas as pessoas.

Em continuidade ao formato, a EncontrADA promove novamente as ‘Confabulações’, imersão que reúne lideranças de organizações e movimentos feministas de diferentes regiões do país para pensar o futuro das organizações. Um dos eixos centrais desta edição é dedicado às masculinidades, com atividades específicas voltadas a meninos, educadores e homens. No dia 2 de agosto, às 10h, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) recebe a roda de conversa “Ser homem não tá fácil”, dirigida aos homens de toda região.

Todas as atividades são gratuitas e possuem vagas limitadas. A orientação é chegar mais cedo e fazer a inscrição no local. A programação cultural tem acesso livre.

Sobre a Silo

Fundada em 2017, a Silo – Arte e Latitude Rural nasceu para estimular o desenvolvimento artístico e sociocultural nas periferias, fomentando a autonomia dos territórios e a cooperação entre campo e cidade. Situada na Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari, na Serra da Mantiqueira, a organização é conduzida por uma equipe de mulheres e promove o diálogo entre campo e cidade por meio da arte, da ciência e da tecnologia, cruzando saberes populares e científicos.

Serviço

EncontrADA: Entrelaçamentos

Data: 30 de julho a 2 de agosto de 2026

Local: Rua dos Artesãos, S/N, Serrinha do Alambari, em Resende (RJ)

Entrada: gratuita

Programação completa: silo.org.br/encontrada-entrelacamentos

Contato: contato@silo.org.br