Agentes do GAT do 10º Batalhão de Polícia Militar de Barra do Piraí, prenderam na tarde desta quarta-feira (dia 12) um homem com uma grande quantidade de drogas, no centro de Barra do Piraí.

Segundo os PMs, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima de que um rapaz estaria portando uma farta quantia de entorpecentes, em uma rua do centro da cidade.

O rapaz foi encaminhado a 88º DP, em Barra do Piraí, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento desta publicação, as drogas ainda não haviam sido contabilizadas.