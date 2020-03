Diante da iminente recessão do comércio em virtude da pandemia do coronavírus, o vereador Luciano Mineirinho (PL) protocolou na quinta-feira (dia 19) três indicações na secretaria de Câmara de Volta Redonda, visando beneficiar o setor, um dos maiores empregadores do município. O parlamentar defende a prorrogação no prazo de vencimento dos seguintes pagamentos: do Imposto Sobre o Serviço (ISS) das empresas Simples Nacional e autônomos; nas contas de água; e do IPTU. As propostas dependem da autorização do Poder Executivo.

Wellington reuniu-se com comerciantes

Parcelamento

Na vizinha Barra Mansa, o vereador Wellington Pires (PP) reuniu-se na quinta-feira com empresários preocupados com os efeitos do Covid-19 na economia local. A grupo solicitou apoio ao parlamentar para que a prefeitura suspenda temporariamente a cobrança de tributos e prorrogue o pagamento de alguns parcelamentos junto ao Erário Municipal.

As propostas dos comerciantes foram protocoladas na Câmara por Wellington Pires, por meio de indicação, que serão apresentadas no plenário da Casa Legislativa.