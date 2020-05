Um micro-ônibus pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (dia 11), no km 279, da Via Dutra, no Sentido São Paulo, na altura de Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu.

O veículo ficou totalmente destruído.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor conseguiu estacionar o veículo no acostamento. Não houve paralisação no trânsito, apenas lentidão. Foto: Polícia Rodoviária Federal